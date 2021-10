¡Sin un peso! Tras veto de Televisa, actor lo perdió todo; acabó en la ruina, sin trabajo y sin amor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor de telenovelas, quien fue eliminado del reality de Telemundo La Casa de Los Famosos y que quedó vetado de Televisa el año pasado luego de un fuerte escándalo de violencia y racismo contra una mujer, rompe el silencio.

En una entrevista para el programa Hoy Día antes de entrar al reality, el actor Roberto Romano se sinceró sobre el que considera el peor escándalo de su vida, mismo que lo dejó en bancarrota, sin trabajo y terminó con su compromiso matrimonial.

Como se recordará, en el 2020 fue destrozado en redes y despedido de la telenovela de Televisa Imperio de Mentiras tras hacerse públicos unos mensajes en los que insultaba a una mujer, quien presuntamente era novia de uno de sus primos.

Lamentablemente se hizo un mal uso de mis redes sociales, yo creo que sí me la hackearon pero tampoco puedo decir 'me la hackearon' porque no entraron a mi cuenta. Yo nunca lo escribí (...) Yo colgaba el teléfono y lloraba, así de frustración de decir '¿qué está pasando?' Me tacharon de feminicida en potencia", mencionó.

Tras filtrarse estos chats que evidenciaban a un Roberto "agresivo y violento", se le cerraron todas las puertas laborales y lo perdió todo. Su vida cambió completamente y confesó que tuvo que buscar ayuda psicológica.

"Hazme el favor, yo crecí con mi hermana que es el amor de mi vida, tengo mamá soltera, se divorciaron mis papás cuando tenía 10 años, la cual amo y protejo por sobre todas las cosas. Me duele mucho porque me pusieron en una etiqueta donde yo no soy", dijo.

El actor rompió en llanto y dijo que cayó en una depresión profunda por los ataques ya que lo perdió todo: su trabajo, su pareja y se quedó en la ruina.

"Dijeron que mi mamá se había acostado con productores de la empresa para que yo trabajara, lo cual no fue cierto. Me deprimí muchísimo, la verdad sí busqué ayuda psicológica, en ese momento yo tenía pareja, me casaba este año en marzo, al final no pasó".

Yo tenía todo en ese momento. Tenía mi primer protagónico, tenía la casa que quería, tenía a la mujer que quería, estaba enamorado, no sabes, nunca me había pasado esto a mí", mencionó ahogado en llanto.

El histrión reveló que se quedó sin dinero, al grado de que no tenía ni para comer o pagar el gas.

Llegué al punto de decir, 'no tengo dinero ni si quiera para poder bañarme para poder ponerle gas al tanque y poder bañarme', te lo juro llegué a ese punto de decir 'no tengo un peso'. Y sí llegó ese punto de decir 'Dios por favor o me das una señal o mejor yo ya no estoy aquí'".

Al cuestionar si había pensado en quitarse la vida, dijo que no consideró hacerlo, pero sí lo pensó: "No pensé en suicidarme, no pensé en hacerlo pero sí se atravesó, sí llegó el pensamiento de '¿qué hago aquí?'".

Sin embargo, a los dos días aseguró que recibió la llamada para invitarlo al reality de Telemundo, lo que le cambió la vida: "Y el lunes a las 10 de la mañana recibo una llamada para decirme que tengo proyecto. Y dije: 'Wow, el viernes no tenía para el gas ni para un kilo de huevos', se me doblaron las piernas de agradecimiento y de felicidad".

Roberto asegura que aprendió del escándalo a ser selectivo con sus amistades y tener cuidado con lo que dice pues "puede ser usado en tu contra".

Después de todo esto dije 'gracias Dios mío' porque no estaba preparado para casarme, no estaba preparado para formar una familia y la vida cuando es algo para ti, te lo va a poner".

Finalmente, el actor mexicano dijo que ahora es una persona "totalmente diferente" y que él cree que sí logró 'limpiar' su imagen ante el público luego de participar en ese reality ya que todos "interpretarán las cosas a su manera".

Yo en la casa siempre fui Roberto en cuestión ser humano y en cuestión estrategias, utilizaba cosas a favor o que estaban dentro de la casa, jamás utilicé la vida privada de alguien como para tirarle lodo a alguien usando su vida pasada; al contrario, eran cosas que pasaban dentro de la casa, entonces como estratega mucha gente me odió y otra mucha más gente me amó", finalizó.

