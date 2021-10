¡Tensión en Televisa! David Zepeda explota contra la prensa por culpa de Carmen Salinas

Ciudad de México.- El actor de Televisa, David Zepeda, vivió un momento de disgusto con varios reporteros que asistieron a la celebración que la producción de la telenovela Mi fortuna es amarte le había preparado a Carmen Salinas por su cumpleaños número 82.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Así lo informó el programa de espectáculos Con Permiso, quien detalló que la celebración que se realizaría en una locación privada, sin embargo, la actriz, quien también participa en la nueva telenovela, invitó a sus amigos de la prensa sin consultarlo con el productor Nicandro Díaz.

Lo que la famosa no sabía era que la producción solo tenía planeado festejar con un pequeño pastel y solo entre los miembros de la grabación para evitar los contagios por Covid-19 y las aglomeraciones.

La invitación de Carmen ocasionó que los reporteros se le fueron encima al protagonista, David Zepeda, que en ese momento no se encontraba grabando y por tanto se fue a su camper para evitar ser acosado.

Ah, no, pues todos ahí al camper de David Zepeda y le tocaban como él no estaba actuando: 'David, no estás haciendo nada atiéndenos', le gritaban y le jalaban el camper", comentó Martha Figueroa en Con Permiso.