¿Tragedia en Televisa? Alarma VIDEO de Galilea Montijo tras dejar 'Hoy'; temen por su vida

Ciudad de México.- Tras causar incertidumbre y preocupación entre sus seguidores por su ausencia en el programa Hoy, filtran un video de la conductora Galilea Montijo que levanta sospechas sobre su salud y tiene alarmados a fans.

Como se recordará, 'La Gali' no se presentó en el matutino de Televisa de un día para otro. Días después, cuando aún no se sabía nada de ella, el periodista Álex Kaffie ventiló en su columna que se había ausentado por temas de salud.

Reposo absoluto y medicación le prescribieron los médicos... Nadie en 'Hoy' y en la televisora de San Ángel sabe qué día regresa a trabajar", publicó entonces el 'Villano de los espectáculos'.

Sin embargo, con todos los fans de la conductora preocupados, Gali regresó al programa y aclaró que había salido por vacaciones, aunque también confirmó que padecía un tema de salud, presuntamente producto de las secuelas que le dejó el Covid-19.

El otro día lo estábamos comentando, sobre las secuelas de Covid. El doctor me dijo 'tómate unos días, descansa, por favor, no todo es trabajo'".

La tapatía además explicó que aprovechó para visitar a su mamá en Guadalajara a unos meses del fallecimiento de su padre: "Agarré mi chiquillo y me fui con mi mamá, sí me hacía mucha falta mi mamá. Gracias a Dios ya estoy bien... afortunadamente ya estoy aquí, no todo en la vida es estrés, mi presión es lo que más me preocupaba", resaltó.

Sin embargo, este viernes el reportero de espectáculos Edén Dorantes publicó un video que angustió aún más a los seguidores de la conductora, pues contrario a la buena actitud con la que siempre recibe a la prensa a las afueras de Televisa, en esta ocasión 'Gali' huyó a toda velocidad.

Aunque algunos reporteros la esperaban en la salida de siempre, Dorantes explicó que la tapatía salió por otra puerta en un intento de evadir a la prensa, sin embargo, ahí la esperaban algunos reporteros.

Al ser cuestionada sobre cómo estaba de salud, Montijo solo atinó a decir:

Bien, adiós. Todo bien, gracias a Dios bien", dijo mientras se subía de forma apresurada al auto para irse del lugar.

Rápidamente los comentarios se llenaron de mensajes de preocupación, pues fanáticos de la conductora aseguran que ella no es así y que claramente algo no marcha bien, por lo que temen por su bienestar.

Por otro lado, algunos internautas mencionaron que seguramente no quiere declarar más nada ante la prensa sobre su comadre Inés Gómez Mont, de quien se desconoce su paradero.

Como se recordará, durante su ausencia, algunos especularon que Gali se había ido porque la querían vincular a la conductora, quien está siendo acusada de presunto enriquecimiento ilícito.

Ella que va contestar de Inés ella no quiere que la sigan vinculando con ella".

Se entiende, está enferma; de seguro le van a preguntar de Inés y ella ya quiere está tranquila".

Para que no le pregunten sobre la comadre".

Por otro lado, en entrevista para el mismo canal de YouTube, el conductor Lambda García dio más detalles de cómo ha visto a Galilea.

La he visto en redes porque no he estado en el programa ahorita por las grabaciones en Puebla, pero la he estado viendo, que ya regresó al programa y en el chat que está mucho mejor así que lo que puedo decir es pronta recuperación a la Gali", dijo.

Además, al ser cuestionado sobre si se ausentaba por lo del conflicto de Inés Gómez Mont, respondió: "Eso sí desconozco, no sé sobre eso pero la primera cosa que tiene en su vida son sus amistades y su chamba. Sí estaba malita, faltó, pero ya la vi creo súper tranquila así que ella regrese a su lugar de trabajo es lo mejor que le puede pasar".

Queda esperar para ver si se trata de estos problemas de salud que ha enfrentado la conductora o si se trata de otra de otro motivo, por lo que ella será la única que pueda confirmar o negar si algo más está ocurriendo.

