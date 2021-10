Tras 30 años en Televisa y duro fracaso, conductor de 'Hoy' confirma que ejecutivos ¿lo corrieron?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El conductor del programa Hoy, Arath de la Torre, rompió el silencio en medio de rumores de cambios en el elenco del matutino de Televisa luego del escándalo que protagonizó contra los Voladores de Papantla y el supuesto fracaso del Dr. Cándido Pérez.

En entrevista con el reportero Edén Dorantes, el actor y conductor quien ya cumple 30 años de carrera, habló de su llegada al programa Hoy y confesó si sale en el 2022 o si se queda en el matutino de Las Estrellas.

Vaya sorpresa se dieron internautas pues Arath confesó que ejecutivos le dieron luz verde para estar un año más en el programa matutino más visto de la televisión abierta en México.

Todo lo que tú dices en 'Hoy' repercute en los medios, se magnifica. 'Hoy' me ha dado esa posibilidad de entender a las nuevas generaciones y a las que me han seguido durante 30 años. Es un regalo de la vida, me queda otro año, hablamos con la empresa. Estoy muy contento con 'Cándido', con 'Hoy', con 'Simón', con todo lo que viene".

El actor, quien participó en telenovelas como Soñadoras, Amigas y Rivales y Una familia con suerte, habló sobre el hecho de que sea de los conductores consentidos en la televisora de San Ángel.

Estar en 'Hoy' como titular es de ganárselo. La titularidad se gana con el tiempo y entendiendo el rollo. Fuera de considerarme, creo que es un apapacho de la empresa. Tengo tiempo para estar con mis hijos y hacer cosas que en mi vida he hecho porque siempre he hecho telenovelas y los horarios son muy complicados".

Pese a las polémicas que ha protagonizado el actor en los últimos meses, desde el comercial en el que insultó a los Voladores de Papantla hasta su supuesto fracaso en rating del remake del Dr. Cándido Pérez, el conductor aseguró que está muy feliz con su trabajo.

Veo mis trabajos de cuando estaba comenzando y me encantan. No soy un odioso de mi trabajo, tampoco soy narcisista pero veo la ilusión que tenía y los momentos que pasé con mis compañeros, esa etapa de mi vida que fue hermosa. Creo que he aprendido de cada proyecto que he hecho. Estos no nacen exitosos sino que hay fórmulas y esas las he aprendido con el tiempo y eso es lo que me ha mantenido 30 años en esta carrera".

El presentador aseguró que "lo mejor está por venir" pues aseguró que tiene proyectos por producir, más que dar en 'Hoy' y agradeció al público también por el éxito que ha tenido la obra El Tenorio Cómico en el teatro.

Al ser cuestionado sobre algo que le quede pendiente hacer en su carrera, Arath confesó: "Ahorita estoy trabajando en un proyecto íntimo musical, algo que siempre he querido hacer. La producción ya se concretó, la dirección está por concretarse. Todavía tengo pantalla y productores me buscan pero si me dijeras qué me falta por hacer no sabría decirte"

Arath habló de las duras críticas que ha recibido durante su trayectoria.

A mí las críticas me gustan. No creas que me echan para abajo, me pican. La adulación es increíble pero cuando alguien te critica bien te hace crecer".

Finalmente, aconsejó a los jóvenes que quieran hacerse un nombre en la carrera de la actuación: "Prepárense, estudien. Hagan que las cosas sucedan y no sean improvisados. necesitamos grandes actores en México, hay mucho talento. Espero poder contribuir a partir de que produzca a generar nuevos talentos".

Escándalo con los Voladores de Papantla

Como se recordará, Arath fue duramente criticado en redes por un polémico comercial que protagonizó hace unos meses, en el cual se burlaba de las tradiciones de los Voladores de Papantla.

El conductor participó en el comercial de una empresa que hace préstamos bancarios, en el cual la compañía utilizó a los Voladores de Papantla para hacer una desafortunada comparación.

¿Sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los Voladores de Papantla y tu primer préstamo con MoneyMan? Que ambos te generan cero interés", dijo el conductor en el comercial.

Pese a que Arath pidió disculpas públicamente y aseguró que el comentario no era de su autoría, trascendió que los Voladores de Papantla interpusieron una demanda contra él y la empresa por discriminación el pasado mes de julio. Incluso, se dijo que este escándalo le habría costado ser suspendido unos días del matutino.

