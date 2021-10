Horóscopo de hoy 17 de octubre 2021: Mhoni Vidente publica las predicciones para mi signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Cómo le irá a tu signo zodiacal este domingo 17 de octubre 2021 en el amor, dinero, trabajo y salud? Descubre la respuesta en el horóscopo de hoy, con las predicciones de Mhoni Vidente, la pitonisa de los espectáculos.

Mhoni Vidente, quien tiene más de 20 años de trayectoria, es famosa por decirle a su público cuál será su destino a través de las cartas del tarot, una de las prácticas más comunes y efectivas para visualizar el futuro. ¿Listo para conocer los horóscopos de hoy? ¡Aquí están todos!

Aries

Las cosas no son cómo lo señala su mente y su ansiedad, si de verdad quiere ser feliz, debe tomar riesgos: dé una oportunidad a ese posible amor. Su nuevo negocio necesita tiempo para prosperar, tenga paciencia. En el trabajo, no se deje intimidar por sus jefes. El tiempo para caminar ayudará a despejar su mente.

Tauro

La felicidad se le ve en toda la piel, lucirá radiante este domingo y, sin duda, cautivará a todo quien lo observe. Esos problemas financieros que tanto lo habían molestado, se van finalmente. Verá realizado su deseo de reconocimiento en el trabajo. Cuide su salud actuando con moderación y equilibrio.

Géminis

Mantener una relación amorosa no es cosa fácil, pues debe aprender a escuchar, comprender y confiar; solo si hará lo anterior, acepte irse a vivir con su pajera, sino, espere. Gran momento para invertir en bienes y muebles. Descanse del trabajo, mañana podrá lucirse. Los astros le favorecen con buena salud.

Cáncer

Alguien lo ama muchísimo, pero usted tiene una actitud déspota con esa persona; medite bien sus comportamientos. Su economía es lo que más le va a preocupar en esta nueva semana; tranquilo, todo se arreglará. Si quiere terminar bien ese trabajo, descanse. No comience esa dieta sin consultar al nutrológo.

Leo

Continuarán los problemas en pareja si no se sincera y dice cuáles son sus verdaderos temores en esta nueva etapa de sus vidas. Paciencia, su economía volverá a fluir como tanto desea. Un curso nuevo es una inversión, no un gasto, perfeccione sus saberes. Procure cuidar más su dieta.

Virgo

En el amor, deje de preocuparse por cosas que aún no pasan y seguro que surgirá algo nuevo. Tiene que decidir entre tener más tiempo libre o más dinero, usted sabe qué quiere para ser feliz. No se meta en situaciones conflictivas en su empresa. Si está algo desanimado, vístase de color rojo

Libra

¡Feliz cumpleaños! Este día el amor estará con usted en todos los aspectos; gócelo y no deje que nadie le quite su brillo. Reserve dinero para más adelante, pues querrá invertir en algo grande. Cambie de actitud y obtendrá el apoyo de sus compañeros del trabajo. El bajo estado de ánimo puede ser por el clima; pasará.

Escorpio

El amor llama a su puerta, ¿le abrirá? La respuesta es solo para usted. Inversiones buenas y un futuro aumento en sus ingresos, ¡más que merecido! En el trabajo, se sentirá algo de nostalgia por una persona con la que ya no coincide. Día saludable, la fruta y la verdura son las mejores opciones para usted.

Sagitario

Hoy lucirá más sensual que de costumbre, goce de esa irradiación y no deje que nadie arruine su sentir. En cuestión de dinero, está mejor de lo que pensaba. Con su decisión, acaba de marcar su porvenir en el trabajo, todo será bueno. Procure adelgazar haciendo deporte.

Capricornio

En el amor debe mostrar empatía y responsabilidad, así este crecerá. Podrían tratar de engañarle en nuevas inversiones, no confíe en todo el mundo. Aumente sus conocimientos para conseguir un nuevo trabajo. Hoy es día de hacer ejercicio y disfrutar en familia, no sea grosero.

Acuario

Romper la rutina enriquecerá su vida de pareja; para este domingo, organice un juego en privado o una salida romántica. Puede permitirse renovar parte de su ropa. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión; no pelee, no le corresponde. Afronte las contrariedades y no se altere.

Piscis

No debe conformarse con la primera persona que aparezca, el amor es más complejo que una cara bonita. La actitud de su socio dificulta sus planes de ahorro y crecimiento económico. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. Le amenaza un malestar de carácter leve.

