La dieron por muerta: Tras años 'desaparecida', actriz de Televisa vuelve y da inesperada noticia

Ciudad de México.- La famosa actriz mexicana Margarita Magaña, quien se convirtió en una de las estrellas favoritas de las telenovelas, reapareció luego de haber renunciado a Televisa hace varios años y que en 2019 anunciaran su muerte.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La originaria de la Ciudad de México comenzó su carrera artística desde que era una adolescente de 15 años cuando participó en el programa El Club de Gaby. Posteriormente ingresó a estudiar al Centro de Capacitación Artística y este fue el comienzo de una exitosa trayectoria.

Realizó grandes proyectos como Un gancho al corazón (2008-2009), Teresa (2010-2011) y Lo que la vida me robó (2013-2014), luego de esta última decidió abandonar la televisión para dedicarse a su familia. Posteriormente regresó para Me declaro culpable en 2017 y después solo hizo participaciones especiales en Por amar sin ley (2018) y Vencer el miedo (2020).

Debido a sus pocas apariciones en la pantalla chica, en 2019 surgió la noticia de que Magaña había muerto. Sin embargo, la villana de Teresa de inmediato salió a desmentir esta versión y aclaró que se encontraba muy bien.

Quiero decirles que estoy muy bien, oigan hace unos días recibí muchos mensajes y la verdad no sé quién hizo una noticia de que yo había (muerto) hasta que mi madre me habló llorando, pero bueno ya pasó", explicó.

Recientemente el nombre de Margarita nuevamente volvió a apoderarse de la atención en los medios de comunicación debido a que brindó una entrevista a la revista TVNotas en donde contó qué la orilló a dejar la actuación. La actriz explicó que su debut en la maternidad con su hija Shakti, quien ahora tiene 21 años, no fue lo que quería, pues se la pasaba trabajando y no quiso repetir la historia con sus siguientes dos hijos.

Pues me estaba yendo muy bien en el trabajo; fui mamá 12 años después y decidí vivir más la maternidad; si no me salía del medio, seguiría en el foro y no vería crecer a mis niños, como me pasó con Shakti", dijo.