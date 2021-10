"Soy muy perra": Galilea Montijo amenaza a querido integrante de 'Hoy' ¿y lo corre de Televisa?

Ciudad de México.- Desde hace muchos años se ha manejado la versión de que Galilea Montijo no solo es la artista mejor pagada de todo Televisa sino también con más poder dentro de la empresa y que junto a Andrea Legarreta tienen el poder de despedir a quien se les dé la gana.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Hace algunas horas comenzó a circular en las redes sociales un video en donde se observa a la conductora tapatía teniendo una fuerte 'pelea' con un queridísimo integrante del programa Hoy. ¿Lo habrá corrido de la televisora?

La esposa de Fernando Reina Iglesias aparece sentada al fondo mientras que su maquillista y estilista de cabecera, Bernardo Javier, quien recientemente debutó como bailarín en Las Estrellas Bailan en Hoy, está al frente.

No me creo, soy muy perra, soy muy perra, no me importa", le responde 'Bernie'