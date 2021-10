Ahogado en llanto: Teo González hace desgarradora confesión tras casi morir víctima de un infarto

Guadalajara, Jalisco.- El querido comediante mexicano Teo González por fin rompió el silencio tras ser dado de alta de un hospital en Guadalajara, Jalisco, donde fue hospitalizado luego de sufrir un infarto que casi le arrebata la vida.

Las cámaras del programa Sale el Sol captaron al aclamado actor, quien ha trabajado para Televisa en varios programas, abandonando el nosocomio donde estuvo los últimos días tras sufrir el paro cardiaco.

Entre lágrimas, el histrión de 60 años comentó que se siente muy afortunado de sobrevivir a esta situación pues tendrá la fortuna de conocer a una persona muy especial: Su nieto.

Asimismo, el humorista de proyectos como La Casa de la Risa agradeció todas las muestras de cariño y oraciones que recibió mientras estuvo convaleciente: "Muchas muestras de cariño, de la comedia, del futbol, de amigos y todos ocupados en hacer oración, yo creo que fueron tantos que Dios dijo 'se los dejo'".

González explicó que lo que pasó fue que la arteria principal del corazón estaba tapada y destacó que se cuidará más pues no quiere dar un nuevo susto como este a su familia.

No quiero otro (infarto), no quiero pasar por esto, asustar otra vez a mi familia, por asustarme yo, no tengo antecedentes en mi familia, simplemente me tocó... las vibras se me movieron mucho, por eso el llanto", añadió Teo.