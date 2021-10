Anette Michel: Así reaccionó al reencuentro del chef Herrara y chef Benito en 'MasterChef' 

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este día se supo que el chef Adrián Herrera y el chef Benito Molina se reencontraron para participar en una nueva versión del programa MasterChef y Anette Michel, quien se desempeñó hasta el año pasado como la conductora de la versión mexicana, no pudo contener su emoción.

Fue el chef Herrara quien a través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía en la que aparece al lado del chef Benito dentro del foro de MasterChef Latinos, programa en el que se desempeñarán como jueces y que arrancó sus grabaciones recientemente para estrenarse en 2022.

Ante esta noticia, Anette Michel, quien decidió dejar TV Azteca para unirse al elenco de la telenovela Volverte a ver de la mano de Televisa, compartió un comentario en la publicación del chef Herrara con varios emojis de las manos aplaudiendo.

El chef Benito Molina, quien formó parte del reality durante siete temporadas, sorprendió al revelar que no estaría en la edición 2020 del show debido a que las agendas de la televisora y la suya no se pudieron coordinar.

¿Por qué Anette Michel dejó MasterChef?

En entrevista con la revista Quién, la intérprete de Secretos de familia aseguró que abandonaba la conducción de MasterChef México ya hubo cambios internos que no le convencieron.

“Lo hice ocho temporadas, fui inmensamente feliz. Adoro a los chefs, a la producción, la producción es extraordinaria, pero las situaciones internas, administrativas, no van conmigo, los términos y condiciones nuevos no estoy de acuerdo y no puedo (…) Yo soy una persona muy derecha, siempre he sido de una sola pieza… en este momento es imposible, así que tengo que decirle no a MasterChef", expresó.

La tapatía también confesó que desde hace unos años ya estaba pensando salir del exitoso programa de televisión para participar en otros proyectos.

