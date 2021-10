Aracely Arámbula enfrentará pleito legal en Los Ángeles; este es el insólito motivo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Celosa de la privacidad de sus hijos, particularmente desde que concluyó su relación con Luis Miguel, la actriz Aracely Arámbula enfureció cuando el pasado fin de semana fue captada junto a Miguel y Daniel por los paparazzis en Los Ángeles, California.

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado, pues este lunes se reveló que la mexicana enfrentará un proceso legal en Estados Unidos, luego de que la ella permitiera que uno de sus elementos de seguridad le quitara el celular a un camarógrafo y borrara las imágenes que había captado, debido a que sus hijos se encontraban con ella.

En entrevista para el programa Ventaneando, la periodista Nelssie Carrillo aseguró que procederá legalmente contra 'La Chule' por esta acción. "¡Claro que va a ver una denuncia!, ¡claro que sí!, de hecho, en estos momentos voy para allá", expresó la reportera a la emisión televisiva sobre sus intenciones de demandar a la también cantante.

Previo a esto, Carrillo confirmó que tiene la forma de comprobar su versión de los hechos, lo cual tachó de robo e intimidación.

Yo tengo las pruebas, son las pruebas del lugar porque es un lugar público, hay cámaras, hay una persona que estuvo ahí de testigo , que hasta el muchachito fue a tomarse la foto con Aracely y por estos altercados que hubo con su gente […] no se pudo tomar la foto, y él mismo vino a decirnos '¡qué mala onda que ese señor les haya quitado el teléfono!', tengo el video donde tengo al guarura de Aracely viendo y borrando los videos del celular de mi camarógrafo", dijo.

Cabe señalar que minutos antes de estas declaraciones, el abogado Guillermo Pous, representante legal de Aracely, también se comunicó al programa, y a pesar de manifestar su descontento por el proceder de la prensa, negó que su cliente tuviera intenciones de proceder legalmente por este zafarrancho que vivió el pasado fin de semana.

No, no me ha comentado absolutamente nada de que tenga la intención de presentar alguna clase de reacción", expresó el licenciado.