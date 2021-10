¿De actuación a boxeo? Yalitza Aparicio demuestra la agilidad de sus puños en VIDEO

Ciudad de México.- Yalitza demostró a través de redes sociales que no sólo tiene talento para actuar, ahora también ha incursionado en el boxeo.

En un breve video de TikTok, en el que la famosa porta unos guantes negros y ropa deportiva, Aparicio compartió con sus fans su rutina de entrenamiento, a la cual calificó como: "Algo de terapia".

La estrella acompañó el clip donde exhibe la agilidad de sus puños con un audio motivacional, aclarando de este modo que la tiene claras sus sueños y metas.

No te confundas amigo, ella no se muere por meter a alguien en su vida, que no tenga compañero no significa que esté sola, su vida no gira en torno a un hombre, tiene metas, tiene sueños y tiene planes, no es orgullo no es vanidad ella tiene un pasado y ahora ella está para elegir".