¡Infiel! Tras dejar Televisa, famosa saca del clóset a conductor casado: "Tiene amante trans"

Ciudad de México.- La famosa cantante y actriz puertorriqueña Noelia, ventiló en sus redes sociales que un conductor de espectáculos presuntamente le es infiel a su esposa con una mujer transexual llamada Sandra.

La famosa, quien tiene una importante carrera en la música, ha incursionado en la actuación y estuvo en el programa Hoy de Televisa el año pasado mostrando su rutina de baile desde Miami, Florida.

La cantante lanzó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram al defenderse de las críticas, sacando del clóset a un conductor de espectáculos, cuya identidad no reveló, que presuntamente está casado pero tiene una amante transexual.

El único detalle que dio la boricua además de su estado marital es que sería alguien "obeso".

El mundo está de cabeza. Debo decir que en cuanto al mundo del espectáculo, todo está de cabeza, por ejemplo: Hay un Conductor obeso de espectáculos, que está casado, y que aparte de su esposa, tiene una amante transexual (Sandra)".

"Nadie se ha atrevido a decir nada, pero a mi de pu..., teibolera, prost..., bipolar, no me bajaron por años, por eso digo que el mundo está de cabeza", agregó.

Debo decir que dentro de la tormenta de críticas y mala onda hacia mi persona de parte de muchas personas del "medio", gracias a eso ahora soy lo fuerte e independiente que soy".

En Chisme No Like, los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain agregaron algunos detalles de quién podría estar hablando Noelia. Aunque no revelaron ningún hombre, el argentino dijo:

Sandra es de Colombia y a este hombre casado le gusta tener esta amante y hay detalles escabrosos de los gustos de este señor. Hace mucho tiempo que lo hace y está asustado porque como hay muchas cosas que andan saliendo a la luz".

Hasta ahora, se desconoce si la información sea verídica ya que no se ha confirmado a ningún involucrado. Por ahora, permanece en calidad de especulaciones hasta que salgan a la luz más detalles o pruebas.

