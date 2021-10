Le llueven críticas a Yuri por participar en 'La mas draga' tras comentarios "homofóbicos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La comunidad LGBT no está muy contenta de que se revelara que Yuri será una de las invitadas del reality show La más draga, pues en redes sociales la volvieron tendencia al recordarle su supuesta actitud homofóbica.

A través de un comentario en Instagram, la cantante e investigadora de ¿Quién es la máscara?, sacó a la luz que ya grabó su participación en La más draga, y aseguró que se la pasó "padrísimo".

@morenomanumxli gracias amigo es real lo que dices, si odiara tanto a la comunidad, ¿Por qué iría a La Más Draga? Me la pasé padrísimo", comentó.

Entre los muchos comentarios de crítica hacia la famosa se indica que ella aceptó participar en programa solamente por dinero y para revivir su carrera, y que los productores la invitaron únicamente para aumentar el rating, pese a que es la menos indicada para juzgar a artistas queer.

Cabe recordar que en una entrevista para CNN, Yuri expresó que en México no había la misma apertura que en Europa o Estados Unidos sobre la adopción de niños por parejas del mismo sexo, sin embargo, aseguró que como cristiana, solo cree en las uniones entre hombre y mujer.

Además la artista aclaró que el no estar de acuerdo con el tema no la convierte en homofóbica, pero esto no logró convencer a la comunidad LGBT, pues ahora piden a la producción de La más draga recapacitar sobre su inclusión en el show.

