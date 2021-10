¡Lo corrieron! Tras ser "gay de clóset" y 12 años al aire, famoso galán abandona Televisa

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas y conductor de Televisa, quien lleva 12 años trabajando en la televisora y fue 'sacado del clóset' por una revista tras terminar su relación con una entonces actriz de TV Azteca, revela cómo lo despidieron.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Diego de Erice, quien debutó en el 2009 en Televisa con Verano de Amor y saltó a la fama con su participación en el melodrama del 2014, Qué pobres tan ricos, se confesó sobre su salida de Me Caigo de Risa.

Aunque no quiso dar muchos detalles, el actor que debutó como conductor en el reality show Inseparables, fue cuestionado sobre por qué salió del programa de comedia conducido por Faisy, con quien se dice no tiene buena relación, y producido por Lalo Suárez.

Fue una decisión de la producción. Lalo Suárez me cita para decirme que ya no se renueva mi participación, que me van a bajar de la gira que estábamos haciendo en el momento y salgo de ese proyecto. Dicen que todo pasa por algo y pasa cuando tiene que pasar", se sinceró.

Diego comparó su despido con una historia de cuando se fue a vivir unos años a Londres en su adolescencia. El actor contó que consiguió trabajó en un restaurante y tenía un jefe que era iraní, quien lo corrió porque le enseñaba a las meseras a bailar salsa.

¿Por qué lo corrió? Según el presentador, el hombre le advirtió que no tocara a mujeres pues según su cultura "eran sucias".

Me habló un día y me dice: 'Diego no quiero que toques a las mujeres: Son mujeres, son sucias'. Y yo de '¿es neta que me estás diciendo esto? Dime por lo que quieras ¿pero porque son mujeres?' Yo dije 'sale, no hay bronca' y movimos las clases de salsa a la cocina. Se enteró y me corrió. Fue lo mejor que me pudo haber pasado porque buscando trabajo me quedé en una agencia de bienes raíces".