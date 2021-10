¡Se hartó! Alessandra Rosaldo confirma que se separa de Eugenio Derbez y manda recadito a haters

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida cantante y actriz Alessandra Rosaldo brindó una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol en la que confirmó que sí está separada de su esposo Eugenio Derbez y también habló de la reciente polémica que generó la colocación de una estatua del productor en Acapulco.

La exconductora del programa Hoy explicó que está distanciada de Derbez pero no porque tengan problemas, sino porque ella está en los preparativos para la nueva gira de Sentidos Opuestos.

Detalló que el aclamado actor mexicano se tuvo que quedar en California, Estados Unidos, para cuidar de Aitana mientras ella trabaja.

Afortunadamente ella ya está más grandecita, ya la puedo dejar con su padre, nos los vamos a llevar de gira a los dos, tenemos un pacto y siempre tiene que estar uno de los dos con Aitana", explicó.

Respecto a las críticas que recibió Eugenio por la creación de un monumento en su honor, Alessandra afirmó que él ni siquiera la pidió pero aclaró que realmente ha hecho mucho por el puerto y cree que sí se la merece.

"Todo esto que dicen me da tristeza, él no pidió ninguna estatua, pero todo lo que él ha hecho es para México, Eugenio no ha hecho más que promover a Acapulco y al día de hoy la película mexicana más famosa del mundo es No se aceptan devoluciones "dijo un poco molesta.

Yo me negaba a creerlo, pero tristemente, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, pero bueno, una raya más al tigre", remató.

