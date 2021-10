¿Vuelve a 'Hoy'? Tras 8 años en Televisa, Laura G abandona TV Azteca y 'VLA' por esta razón

Ciudad de México.- El pasado viernes la polémica conductora Laura G, quien saltó a la fama luego de trabajar 8 años en Televisa, dio tremenda sorpresa a los televidentes de TV Azteca pues no apareció conduciendo el programa Venga la Alegría y ahora ya se sabe la razón.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La nacida en Monterrey, Nuevo León, comenzó su carrera artística en la televisión local, sin embargo, en 2008 la televisora de San Ángel le abrió sus puertas y debutó como reportera del matutino de Las Estrellas Hoy.

Después hizo otros proyectos como conducir la sección de espectáculos en el telediario Primero Noticias y también estuvo al frente del programa Sabadazo.

Sin embargo, ahora que se encuentra trabajando en el Ajusco se ha convertido en una de las presentadoras más criticadas por el público y cada que se ausenta, los televidentes demuestran su felicidad y le piden a la producción de VLA que la dejen fuera del equipo.

Laura estuvo ausente del matutino de Azteca Uno no porque esté pensando en volver a Televisa, sino por algo más importante.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora regiomontana presumió que viajó hasta Chicago para pasar unos días junto a su hermano y le dedicó unas emotivas palabras.

Un fin de semana invaluable... Mi hermano y yo somos polos opuestos, no pensamos igual, no actuamos igual, no tenemos los mismos gustos, pero nos amamos, porque en esta vida elegimos ser hermanos. Eso nos ha permitido respetarnos, aceptarnos y entendernos", escribió 'La G'.