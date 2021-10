Adiós Televisa: Tras 30 años en novelas, Jorge Salinas da dura noticia; suplica volver a caminar

Ciudad de México.- El famoso galán de telenovelas de Televisa, Jorge Salinas, sorprendió al romper el silencio sobre su salud luego de ser captado con bastón y en silla de ruedas hace unos meses.

Luego de volverse uno de los galanes más cotizados de las telenovelas, el actor de 53 años perdió su contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel en 2018 luego de más de 25 años.

Aunque estuvo en Imagen Televisión, regresó a Televisa el año pasado para el melodrama Te doy la vida. Actualmente, Salinas intrepreta a 'Vicente', un invidente, en la telenovela S.O.S Me estoy enamorando, sin embargo, enfrenta una difícil situación pues padece graves dolores y tendrá que someterse a cirugía de columna.

El esposo de la actriz Elizabeth Álvarez, quien hace unos días reveló que él sería quien informaría a la prensa sobre su salud, dijo que ha estado teniendo mucho dolor mientras graba la telenovela y no se encuentra cómodo.

El histrión contó que se someterá a la delicada operación hasta que termine el proyecto, pues no quiere dejar el trabajo a medias. En entrevista con la revista TVyNovelas, dijo:

Sí ha sido fuerte grabar con el dolor, pero tengo que soportar, porque si no, la solución es operarme de una vez y no puedo dejar un trabajo botado. Tienes que aguantarte, el médico te da medicinas para el dolor, pero el dolor no cesa, ahí está constante, aprendes a vivir con el dolor, pero eso no es calidad de vida", dijo.