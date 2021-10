"Canta la de 'Como canica'": Confunden a Yurem con Imanol y así reaccionó el famoso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante una dinámica de preguntas y respuestas que Yurem Rojas hizo con sus seguidores de redes sociales, el conductor reveló que en varias ocasiones lo han confundido con el excantante infantil Imanol Landeta.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El integrante de Me caigo de Risa detalló que una persona le pidió que le cantara la canción Como canica pues era una de sus favoritas: "¿Podrías cantarme la de Como canica? Me encantaba tu canción", a lo que Yurem le respondió: "Ese no era yo, era Imanol",

El famoso agregó que otra de las preguntas frecuentes que le hacen es si formó parte de La Academia, algo que siempre niega y aclara que el reality musical donde participó fue Buscando a la nueva banda Timbiriche, donde fue uno de los ganadores.

Yurem en crisis económica

El también cantante habló recientemente del duro periodo de la pandemia por el Covid-19, en el que tanto él como su familia pasaron por momentos económicos sumamente críticos.

Me quedé sin lana, endeudado, me pasó de todo en esta pandemia y de todo hemos salido adelante, gracias a Dios me he ido recuperando", dijo.

Finalmente, agregó que pudo reinventarse y le hizo buscar nuevas oportunidades laborales, y fue así que decidió abrir una marca de chamarras, "Eso me obligó a buscar nuevas formas de trabajo".

Fuente: El Universal y TV Notas