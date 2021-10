¡De terror! Natti Natasha y Raphy Pina pondrían en riesgo su vida al hacer esto por primera vez

Ciudad de México.- A pocos meses de haberse convertido en padres de la pequeña Vida Isabelle, el productor Raphy Pina y Natti Natasha comparte una atrevida actividad, incluída en el bucket list de la famosa.

Resulta que la intérprete de Ram pam pam invitó a su pareja a subir a un extremo juego de altura, en el que quedan prácticamente suspendidos en el aire, sin embargo parece haberlo olvidado.

Al principio, quien parecía tranquilo es el productor musical, pues con mucha confianza le daba palabras de aliento a la madre de su hija:

Esto va a ser rápido, no pasa nada. No pasa nada baby, tranquila, no pasa nada", se escucha decir a Raphy.