¿Es gay? Tras 20 años en Televisa y rechazo de TV Azteca, Marco Antonio Regil hace fuerte confesión

Ciudad de México.- Tras décadas de éxito en Televisa en programas como Atínale al precio, Mi sueño es bailar y 100 mexicanos dijeron, el conductor Marco Antonio Regil reaparece en la pantalla chica luego de un supuesto rechazo de TV Azteca y dejar Telemundo.

Este lunes, el originario de Tijuana llegó al foro del matutino de Imagen Televisión Sale el Sol para ser el padrino por sus 5 años al aire. Esto sorprendió a todos pues Regil se ha mantenido alejado de la televisión para hacer proyectos personales, como un podcast.

Posteriormente, el conductor, quien perdió su exclusividad con Televisa, abrió su corazón en la sección 'Enfrentados' y rompió el silencio sobre el "matrimonio" luego de que hace unas semanas circulara que presuntamente oculta su orientación sexual.

Como se recordará, en un episodio de La Cotorrisa, uno de los podcast más famosos de México, los youtubers y conductores Ricardo Pérez y Slobotzky balconearon a todos en TV Azteca y uno de ellos exhibió que Marco Antonio Regil presuntamente sería gay.

Para mí, que Marco Antonio no ha querido salir del clóset, creo yo (...) Para mí que sí es gay pero no lo ha querido decir porque ya sabes, Televisa en los 80's", mencionó Slobotzky en esa ocasión.

A Regil nunca se le ha conocido una novia formal o que sea figura pública, por lo que los rumores sobre esta parte tan personal de su vida han circulado desde hace tiempo.

En diciembre pasado, se sinceró en una entrevista para el programa Hoy y explicó que a sus 51 años estaba soltero pues luego de permanecer en confinamiento por meses, no había podido socializar.

En la sección del matutino, Regil abrió su corazón y se confesó. El conductor contó que no está cerrado al matrimonio pero sí le gustaría más la idea de vivir en pareja y en compromiso, ya que tiene dudas sobre lo que engloba el "para siempre".

¿Qué onda con eso? No sé si es para mí o no pero una compañera sí definitivamente. Ha sido el reto más grande de mi vida porque va de la mano con un 'es para siempre' y ahí entra el temor de '¿y si no sale bien?', '¿y si me divorcio?'".