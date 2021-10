"Estaba buenísima": Actor de Televisa hace inesperada confesión sobre Silvia Pinal y ella llora

Ciudad de México.- Hace algunas horas la famosa actriz de Televisa Silvia Pinal fue homenajeada en una emotiva ceremonia donde se le entregó un reconocimiento por su trayectoria y quien hizo una inesperada revelación sobre ella fue don Eric del Castillo.

La madre de Sylvia Pasquel no pudo evitar conmoverse cuando decenas de reporteros le entregaron una medalla para reconocerle su gran labor artística en el cine, teatro y televisión.

No tengo manera de darles las gracias, que les agradezco que estén aquí conmigo, que sean tan queridos, tan dadivosos, son cosas que se los lleva uno. Todo esto me lo llevo yo por lo que me queda de vida", dijo muy conmovida.