¡Lo destroza! Marco Antonio Regil tunde a Arturo Islas Allende tras llamarlo "borrego ignorante"

Ciudad de México.- La exestrella de Televisa Marco Antonio Regil decidió enviarle un tajante mensaje a Arturo Islas Allende luego de que este arremetiera contra el conductor llamándolo "borrego e ignorante" por apoyar una ley con la que se pretende regularizar los zoológicos.

Mientras el conductor de Survivor México en TV Azteca afirma que el presentador de 100 mexicanos dijeron pone en peligro la vida de algunas especies promoviendo esta iniciativa, Regil se entrevistó con las cámaras de Sale el Sol y así se defendió:

Refiriéndose a la Ley General de Bienestar Animal, que según Arturo busca "truncar" el trabajo que realizaron los zoológicos en cuanto a la protección y cuidado de los animales, Marco Antonio subrayó:

Es una iniciativa, no es una ley. Es una iniciativa de ley de protección animal, yo no la escribí, hazme el sagrado favor . A quién se le ocurre que un conductor de televisión o conferencista va a escribir leyes. Esa propuesta de ley ya lleva casi tres años madurando.

De la misma manera, el expresentador de San Ángel explicó que dicha propuesta no pretende acabar con los zoológicos sino brindarles los recursos económicos para mejorar las condiciones de vida de los animales.

Por último, Marco Antonio Regil negó tener intenciones de tomar acciones legales contra Arturo Islas por difamación.

No, qué flojera, decía la abuela: 'Hay un Dios que lo ve todo’ y él tendrá su conciencia y sabe que lo que dijo ahí no es verdad. Yo no voy a bajarme a ese nivel a hacer un video. Si de verdad amas a los animales, en vez de estarle tirando a Eugenio Derbez, a mí, a Kate del Castillo, a Sherlyn, a los que estamos en el activismo, súmate a discutir en la mesa no conmigo sino con los senadores", manifestó.