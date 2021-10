¡Luto en Televisa! Querida actriz rompe en llanto en vivo y da trágica noticia: "Se me murió encima"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida primera actriz de Televisa no pudo evitar romper en llanto en pleno programa en vivo al revelar que sigue de luto hasta la fecha, pues recordó cómo su padre murió a su lado cuando ella era apenas una adolescente.

El desgarrador momento sucedió en Montse & Joe, programa conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade. En la emisión tuvieron de invitada a Arlette Pacheco, quien debutó en Televisa en 1982 y ha participado en un sinfín de telenovelas hasta la fecha.

Para despedirla del foro al final de su visita, las conductoras le regalaron un muñeco de Cri-Cri (personaje creado por el compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler en 1934) pegado a un pedestal y ella reaccionó muy emocionada.

Al ser cuestionada sobre a qué le recordaba, Arlette no pudo evitar llorar y dijo:

A mi papá, me cantaba canciones de Cri-Cri. Ni me digas porque lloro... me cantaba todas (...) No quiero pensar porque lloro. No puedo, de verdad", dijo entre lágrimas.

Una vez que pudo recuperar la voz, la actriz relató que su padre falleció cuando ella tenía 17 años y "se le murió encima".

Tenía 17 años, iba a cumplir 18. Fue un golpazo, él tenía 51 años pero se murió por fumar tanto. No de cáncer, le dio un paro respiratorio y se me murió a mí encima. Uy no".

Yolanda le pide que explique cómo fue que se le murió encima al quedar totalmente en shock y ella contó que estaba con ella en ese momento.

No encima, estaba sentado, estaba en la calle y me dijo que se sentía mal. Llega a la casa, le dio un paro respiratorio de la nada. No quiso llegar la Cruz Roja que porque había que subir escaleras, le dijimos: 'hay elevador' y no quisieron. Cuando llegó la Cruz Verde era tarde. Teníamos vecinos médicos y ninguno estaba", dijo devastada.

Finalmente, la actriz, quien aparece actualmente en pantalla en el melodrama Contigo Sí, agradeció ser tan sensible pues asegura que lo que ha vivido lo aprovecha para su trabajo en la actuación.

Qué padre que me dedique a ser actriz porque recurres a un montón de recuerdos y sí te ayudan (...) de por sí soy muy llorona, muy emotiva, así que qué padre que me dedique a ser actriz pero sí sufro mucho".

