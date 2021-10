"Me echó al escusado": Sin ahorros y ahogada en llanto, conductora de Televisa explota en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una conductora y periodista de espectáculos de Televisa dejó en shock al romper en llanto en vivo luego de haber sido despedida del reality de baile del matutino Hoy.

Se trata de la polémica Shanik Berman, quien durante las audiciones para Las Estrellas Bailan en Hoy fue pareja de Nano Ilianovich, no convenciera a los jueces ni al público con sus pasos de baile.

Debido a que una de las parejas que sí quedaron en el concurso, los actores Ivonne Montero y Agustín Arana, sufrieran un percance luego de que Ivonne resultara lesionada.

Además, Alejandro Ávila, pareja de Gaby Carrillo en el concurso, también se lesionó y decidió salir del reality. Por esta razón, Agustín se convirtió en pareja de Gaby y a Ivonne le asignaron a Nano, sin embargo, esto enfureció a Shanik pues lo llamó "traicionero".

En la sección del matutino llamada '¿De qué me hablas?', Shanik explotó contra Nano entre lágrimas pues lleva varios días suplicando que la dejen regresar a la pista.

Además, aseguró que se gastó sus ahorros en su preparación, por lo que no podía creer que se fue con otra pareja y la abandonó.

Mi expareja entrará a ''Las Estrellas Bailan en Hoy' a bailar sin mí con otra. ¿Cómo me voy a sentir? Destruida. He metido toda mi quincena, mis ahorros en prepararme, en tomar clases de baile ¿y de pronto lo meten a él y con otra? No es justo. No es egoísmo, es tristeza", dijo con lágrimas en los ojos en un video.