¿Tragedia en Televisa? Tras 13 años en 'Hoy', Galilea Montijo abandona el programa y alarma a fans

Ciudad de México.- De nueva cuenta la conductora Galilea Montijo despertó la preocupación de sus miles de admiradores y fans de admiradores y fans debido a que la mañana de este martes 19 de octubre se volvió a ausentar del programa Hoy. ¿Ocurrió una tragedia en Televisa?

Como se recordará, hace unos días la famosa presentadora no se presentó a trabajar al matutino de Las Estrellas y de inmediato surgieron especulaciones como que dejaría el elenco tras 13 años trabajando ahí. Sin embargo, esta no fue la verdadera razón y ella misma confirmó que tenía problemas de salud.

El otro día lo estábamos comentando, sobre las secuelas de Covid. El doctor me dijo 'tómate unos días, descansa, por favor, no todo es trabajo... Entonces agarré mi chiquillo y me fui con mi mamá, sí me hacía mucha falta mi mamá. Gracias a Dios ya estoy bien... afortunadamente ya estoy aquí, no todo en la vida es estrés, mi presión es lo que más me preocupaba", explicó al aire.