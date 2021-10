Tras separarse de Toni Costa, Adamari López rompe el silencio ¿la obligó a bajar de peso?

Ciudad de México.- La evidente transformación física de Adamari López ha estado rodeado de rumores luego de que coincidiera en tiempo con su separación de Toni Costa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Según usuarios de Internet, en redes sociales iniciaron los rumores de que su pérdida de peso habría tenido que ver con la ruptura amorosa de la conductora de Hoy día y el coreógrafo.

Pese a que por varios meses, Adamari optó por mantenerse hermética en el tema, finalmente y después de tanta polémica decidió romper el silencio y revelar la verdad.

La puertorriqueña empleó sus historias de Instagram para aclarar, con pruebas, que el procesos de su transformación viene desde tiempo antes de separarse del padre de su hija Alaïa.

Dijo que si decidió cambiar sus hábitos fue por cuestión de salud y se sinceró acerca de los verdaderos motivos que la llevaron a terminar su relación con el bailarín español, señalando que sucedieron cosas que ya no podía permitir.

Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo", recalcó para una afamada revista.