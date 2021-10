Adiós 'Hoy': Tras pleito con Legarreta y llegar a 'VLA', Televisa perdona veto a polémico actor

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor está de regreso en Televisa luego de que fuera vetado tras trabajar más de 29 años en la televisora tras sostener un fuerte pleito con la presentadora del programa Hoy, Andrea Legarreta.

Se trata de nada más y nada menos que Alfredo Adame, quien llamó la atención al ser confirmado como uno de los invitados en el programa Perdiendo el juicio, al aire en la barra cómica de Las Estrellas.

Y esque Adame, quien fue conductor del programa Hoy en sus inicios, terminó peleado con Andrea Legarreta, a quien atribuyó su veto luego de trabajar décadas en telenovelas y programas de televisión.

Televisa no me hizo nada, quiso matarme de hambre, quiso destrozarme la carrera y no pudo. Me bloqueó, me vetó con todas las televisoras y sabes por qué, todo fue por asuntos de Andrea Legarreta y su pandilla de rufianes", dijo entonces.