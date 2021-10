"La gente no cambia": Sofía Aragón revela por qué terminó su compromiso ¿hubo maltrato?

Ciudad de México.- En meses pasados, Sofía Aragón había hecho suspirar a las redes sociales con las fotografías que compartía con frecuencia junto a Francisco Bernot, y pese a haberse comprometido en Nueva York, la realidad es que la tan esperada boda nunca ocurriría.

Recientemente, la nueva conductora de Venga la Alegría, declaró que desde el día 9 de junio, sabían que la boda se iba a cancelar definitivamente, sin embargo, llegaron al acuerdo de llevar su "duelo" de forma privada, por lo que no hicieron ninguna declaración de forma pública.

Aragón declaró durante una entrevista en el programa de espectáculos, Ventaneando, que la verdadera razón por la que decidieron separarse fue porque en algún momento consideró pedirle que cambiará ciertos aspectos de él.

Siempre a los focos rojos tienes que hacerle caso, llega un momento en que a lo mejor, tú piensas que la gente va a cambiar o que las promesas te las van a cumplir, pero no, la gente no cambia, la gente es lo que es, somos lo que somos y de hecho es egoísta pedirle a alguien que cambie.

Posteriormente, la conductora declaró que considera que es necesario aceptar a las personas cómo son, de lo contrario se debe agradecer todo lo que hubo, pese a ello hizo una impactante declaración:

Me duele que yo no pude ser el amor de su vida cuando lo quise tanto, pero él ya es parte de mi pasado y siempre va a ser parte de mi corazón, fue alguien muy importante para mi pero ya no es parte de mi presente.