¡Pleitazo! Cantantes del género urbano se tunden con duros mensajes en VIDEO de redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los cantantes J Balvin y Residente protagonizaron una fuerte discusión mediática luego de que el reggaetonero lanzara un duro mensaje a los premios Grammy y pretendiera boicotear el evento.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News



Aunque se pensaba que la pelea había terminado, el puertorriqueño publicó un nuevo video este sábado en el que ataca fuertemente al cantante colombiano.

El rapero arrancó su grabación asegurando que él no está pendiente de las redes sociales y que es su hermano quien se las maneja.

Me interesa que la gente vea el tipo de persona que eres y no te voy a tirar porque yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti".

Además, el famoso exintegrante de Calle 13 en la grabación criticó al papá de J Balvin asegurando que: "Dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, como si fueras un genio de la economía, te enseñe valores porque no todo en la vida es negocio y dinero. Es importante el dinero, hace falta, pero no todo es eso, cabrón. También existe la honestidad, la lealtad, esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes. Después de que te trepan la carrera al cielo los mandas al carajo".

El excantante de Calle 13, posteriormente, explicó las razones por las cuales eliminó el primer video que subió a sus redes.

"También están los códigos de la calle, hablar de frente, tener compasión por los demás, la misma que tuve cuando me llamaste llorando cuando subí el video y me pediste que por favor lo bajara. Lo bajé, cabrón. Terminaste llamando a todo el mundo pa' que me buscaran. Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes 'Respeto tu opinión'. Cabrón, ¿qué más falso que escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno?".

Asimismo relata que ambos artistas habían acordado borrar sus respectivas publicaciones, es decir, el trino de Balvin contra los Grammy y Residente, por su parte, el video en el que lo critica.

Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona y no 20 personas distintas como tú".

Fuente: Instagram @Chicapicosa2