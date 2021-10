¡Pleito en TV Azteca! Humberto Zurita responde a acusaciones de agresión de Ivonne Montero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Humberto Zurita asegura que él no tocaría a una mujer "ni con el pétalo de una rosa", esto en respuesta a las declaraciones que la actriz Ivonne Montero hizo en su contra hace solo unos días.

Montero dijo en el programa de televisión Sale el sol que cuando compartió pantalla con Zurita en la telenovela de TV Azteca, Secretos del alma, este la agredió físicamente pues en varias ocasiones la empujó.

"Lo acabo de ver y yo no tengo nada qué decir de la señora Ivonne Montero. Es una actriz con la que yo trabajé, no tengo nada qué decir en contra de ella ni a favor, nunca fuimos grandes amigos, pero fuimos trabajadores, trabajamos juntos y no sé qué problemas haya tenido ella, yo no tuve ningún problema, hubo en algún momento alguna situación de que si llegas tarde o no llegas tarde y listo".

Yo jamás tocaría, ni con el pétalo de una rosa, a una mujer y eso lo sabe todo el mundo, lo puedes preguntar a quien haya trabajado conmigo, a cualquier mujer que haya trabajado conmigo, que he trabajado con muchas, con casi todas, hasta jovencitas, y sabrás lo que soy yo como trabajador y como ser humano", aseguró.

El actor quien se encuentra en Colombia en las grabaciones de la tercera temporada de La reina del sur, y será el invitado de este sábado en el programa de Canal Once, TAP, Taller de Actores Profesionales, comenta que no quiere redundar en un tema que no le interesa.

El artista mexicano considera que Montero usó las palabras equivocadas pues tanto trabajadores como actores, productores y equipo de la telenovela fueron testigos de lo que realmente sucedió.

No sé por qué lo saca a colación, la verdad no me interesa hablar de ese tema porque si habláramos del tema precisamente de lo que está ocurriendo con las mujeres, este movimiento de solidaridad hacia la mujer, yo me apunto", dice Zurita.

"Yo amo profundamente a la mujer, vengo de una familia muy numerosa donde tengo cinco hermanas, mi madre está viva, la amo profundamente, amo profundamente a mis hermanas y siempre he tenido y me he manejado con una muy buena relación con todas mis compañeras en mi trabajo y fuera de él", concluyó.

