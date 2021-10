¿Rompió la ley? Luisito Comunica narra su sombría experiencia al ser detenido en Venezuela

Caracas, Venezuela.- Luisito Comunica es un youtuber que se ha vuelto famoso por viajar a distintos lugares, algunos de ellos polémicos, grabar videos, de estilo documental y subirlos a su canal de nombre homónimo, sin embargo, no en todos los sitios a donde el creador de contenido ha ido son amigables.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Tal es el caso de cuando viajó a Cota 905, un lugar ubicado en Caracas, Venezuela, conocido por los constantes enfrentamientos armados que se han desarrollado en los último meses.

Recientemente, Luisito Comunica detalló a través de su canal de YouTube, cómo fue ser detenido Cota, lugar al que acudió porque, según sus palabras le pareció una idea interesante para hacer un video, sin embargo no investigó lo suficiente para saber qué pasaría sí se acercaba a la zona con una cámara.

Me pareció interesante para un video, lo que no sabía es que la zona está siendo cuidada por militares y que no se podía entrar y mucho menos con cámara.