¿Se declaran gay? Tras divorcio, actor de Televisa se confiesa y besa a conductor de 'Hoy'

Ciudad de México.- Dos conductores del programa Hoy dejaron en shock a todo el foro de Televisa luego de que pusieran fin a su enemistad con tremendo beso en la boca. ¿Salen del clóset?

Se trata de Raúl 'El Negro' Araiza y Paul Stanley, quienes en las últimas semanas han estado causando polémica en redes sociales por sus bromas pesadas y los insultos que se hacen públicamente.

En esta 'guerra', ambos incluso han estado rayando el automóvil del otro dejando mensajes o dibujos obscenos, lo que llevó al público al preguntarse si realmente esta rivalidad va más allá y si están enemistados.

Durante la emisión del programa Miembros Al Aire en el que ambos conducen, decidieron aclarar de una vez por toda este tema. Mauricio Castillo les preguntó directamente cómo empezaron a hacerse bullying entre ellos.

Instagram @programahoy

Araiza, quien también es actor en Televisa y actualmente aparece en la telenovela La Desalmada, explicó que todo sucedió cuando pasaron el fin de semana fuera de la CDMX y él se da cuenta de algo que le molestó en su auto, mismo que asegura "es lo único que no presto" ya que lo cuida bastante.

Como él es un escuincle inmaduro, es un niño, cree que hacer bromas es muy cag... pero un día salgo de casa de Alejandro Gou y veo en mi coche algo que tapaba; veo algo que me tapa el parabrisas, me bajo y dice: 'Paradas continuas, 10 pesos'", explicó.

Ante esto, Paul se justificó diciendo que lo había hecho porque una noche antes "no pudo dormir" ya que 'El Negro', quien se divorció de la madre de sus hijas en 2019, habría tenido una noche de pasión con su actual pareja y ambos estaban en habitaciones contiguas.

Araiza mencionó que "lo maldijo" y le advirtió que se iba a arrepentir, cuando de repente sale y ve que su camioneta tiene un nuevo dibujo, por lo que decidió tomar venganza la siguiente vez que ve a su camioneta.

Salí del foro y en mi parabrisas veo un pi... dibujado con plumón permanente. Me encabr... y un día salgo y veo su camioneta blanca y veo la puerta que me llama y me dice: 'Píntame'. Agarré un plumón y le pongo Pu... y él lo sube a la red y me exhibe".