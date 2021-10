Sin trabajo en Televisa y TV Azteca, desaparecida villana de telenovelas hace trágica súplica

Ciudad de México.- La primera actriz Elvira Monsell, quien ha participado en telenovelas de Televisa y TV Azteca, denunció hace poco que no le querían dar trabajo debido a sus pocos seguidores en redes sociales y ahora, otra tragedia la aqueja.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En entrevista para el matutino Sale el Sol, contó que un hermano de ella está en riesgo de morir debido a que padece el síndrome de Guillain-Barré y sin trabajo, no puede ayudarlo, ya que su familia no tiene dinero para solventar los gastos de esta complicada enfermedad.

Desafortunadamente, el joven de 27 años llamado Etienne no cuenta con un seguro médico, lo que complica mucho más costear todo.

Come por una sonda, sufrió otro paro y tardaron 24 minutos en revivirlo, entonces tiene mucho daño cerebral. Ahorita está en su casa, hubo que sacarlo del hospital con esto del Covid-19. Afortunadamente no está con respirador y ha tenido terapia".

La actriz, quien vive uno de los momentos más complicados de su vida, pidió ayuda al público pues su condición requiere mucha rehabilitación y su familia ha tenido que deshacerse de pertenencias para generar ingresos pues la enfermedad es sumamente costosa.

La actriz hizo una importante súplica al público de Sale el Sol por si pueden donar algo para su hermano, pidiéndoles que si pueden hacerlo, la contacten por redes sociales: "Usa desde pañales, toallas sanitarias, agua destilada, cotonetes, mil cosas que a lo mejor hay gente que puede donar en especie", finalizó.

Elvira Monsell comenzó su carrera como actriz en 1977 en la telenovela de Televisa Humillados y ofendidos. Posteriormente, la villana de telenovelas estuvo en Guadalupe, Amor en Silencio, La indomable y Rosalinda, esta última en 1999.

En ese año decidió dejar la televisora de San Ángel y probó suerte en Telemundo y en 2005 se fue a TV Azteca, donde estuvo en proyectos como Se busca un hombre, Pobre diabla y Las Bravo.

En el 2019, regresó al canal de Las Estrellas con un personaje en Por amar sin ley II, sin embargo, regresó al Ajusco para hacer la serie Desaparecida, la cual salió en el 2020 pero fue grabada años antes.

Desde entonces no se le ha visto en otra producción desde hace casi 3 años, ya que denunció hace unos meses que los actuales productores televisivos prefieren elegir para sus proyectos a personalidades que cuenten con un notable número de seguidores en sus redes sociales por encima de sus capacidades actorales.

Pasa una cosa bien triste en mi medio y es que te dan trabajo dependiendo de cuántos seguidores tengas. No importa si eres actor o no; no importa si tienes estudios o no; no importa si hay una trayectoria o no; lo importante es cuántos seguidores tengas", dijo.