Sola y 'ahogada' en deudas: Tras dejar Televisa y TV Azteca, conductora hace esto para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora se sinceró en Televisa con una dura noticia luego de haber estado en TV Azteca tras perder su contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel en el 2016.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La guapa Sugey Ábrego, quien hace poco estuvo en los foros de ADN40 y como conductora invitada en el matutino de Imagen TV Sale el Sol, confesó para Televisa Espectáculos que luego de su divorcio y caer en una profunda depresión, fracasó en la búsqueda del amor en plataformas de ligue.

Lo intenté, me subieron a una app pero me dio miedo cuando vi que a 15 metros estaba una persona que quería una cita conmigo. Dije: 'No, yo no puedo estar en este tipo de cosas', me dio pavor así que no lo haría".

Y esque la veracruzana de 42 años, quien debutó en Televisa en 2002 y es conocida por sus participaciones en telenovelas como Clase 406, Rebelde, Destilando Amor y Amores Verdaderos, durante el confinamiento de la pandemia se enfrentó a la dureza de la soledad.

Yo creo que la pandemia nos enfrentó a los solteros a la dificultad de que no podemos tener citas y el amor que esperaba que otros me dieran me lo empecé a dar a mí y eso es lo que ha pasado... entonces el que llegue tendrá que darme más amor del que yo me doy pero no me voy a rendir porque sé que llegará alguien especial a mi vida", declaró.

Tras añadir que busca a alguien "detallista, cariñoso y honesto", contó que finalmente su proceso de divorcio llegará a su fin luego de que su expareja quedara debiéndole mucho dinero y se tuvieran que ir a juicio.

Tras la firma del divorcio, su ex Enrique Durán acordó pagar mensualmente un crédito que Sugey solicitó al banco para que iniciara un negocio, cuando aún estaban casados, sin embargo, él dejó de pagar lo que correspondía dejando a la conductora con una deuda millonaria.

Afortunadamente empieza otro ciclo donde tienen que ejecutar la sentencia, pero ya el hecho de ganarla me ha quitado un gran peso y se refleja en lo que estoy viviendo (...) todo lo que me debe lo tendrá que pagar ya sea en pasivos o activos y será algo que él tendrá que poner en la mesa".

Como se recordará, la actriz contó el año pasado para Venga la Alegría que la estaba pasando muy mal económicamente e incluso había tenido que pedir prestado ante la falta de ingresos.

A mí me han prestado amigos, primeros actores; de repente no alcanzo a fin de mes, entonces a veces no tengo para pagarle a la chica que me ayuda", dijo.

Incluso, la expresentadora de Muévete y Se Vale empezó a vender saludos en plataformas y vender juguetes íntimos por Internet, argumentando que debido a la pandemia, muchas mujeres están solas y también necesitan un "apapacho" aunque permanezcan en casa.

Además, vende productos de belleza luego de que se asociara con una empresa que los distribuye.

Actualmente, no tiene proyectos en Televisa ni TV Azteca, sin embargo, la conductora asegura que tiene un proyecto en puerta, el cual aún no ha revelado cuál es.

Fuente: Canal de YouTube de Las Estrellas e Instagram @sugeyabregotv