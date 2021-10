Subió 17 kilos: Tras 25 años en Televisa y quedar en silla de ruedas, actriz vuelve ¿a TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz Sabine Moussier, quien en 1996 debutó en las telenovelas en Televisa, se alejó un tiempo de la televisión luego de correr el riesgo de quedar paralítica a causa de una grave enfermedad, sin embargo, reapareció y dejó en shock.

La guapa villana de telenovelas, quien estuvo en telenovelas como El Privilegio de Amar, La Madrastra y Abismo de pasión, se alejó de la televisión luego de correr el riesgo de quedar por siempre en silla de ruedas a causa del síndrome de Guillain-Barré.

Tras regresar a los foros de grabaciones para integrarse a la telenovela La Mexicana y el Güero el año pasado y rumores de que se podría cambiar a TV Azteca, reaparece en nada más y nada menos que en Televisa y luce ¡irreconocible!

Sabine, quien se quedó sin contrato de exclusividad hace unos años, ha vivido momentos difíciles. Tras padecer esa enfermedad, la artista cayó en una profunda depresión, subió 17 kilos y hasta confesó que pensó en quitarse la vida.

La actriz quedó dependiendo de una silla de ruedas por un tiempo por los problemas de espalda que sufría, hasta que con terapia logró volver a caminar y retomar su vida, aunque nunca dejó de luchar.

Estuvo al borde de la muerte por la enfermedad. Dejó de caminar, se hinchó, aumentó muchísimos kilos. No podía caminar ni salir de la cama. Es una enfermedad muy delicada", reportó 'El Gordo y la Flaca' hace unos años.

Ahora, Sabine visitó el programa Montse & Joe transmitido por Unicable, donde hizo importantes confesiones. Montserrat Oliver sorprendió a todos al recordar que ella y la actriz fueron vecinas en el hospital cuando se operaron de la columna.

¿Cómo vas de la espalda? ¿Te acuerdas cuando nos operaron?", le dijo Montserrat.

Mientras que ambas recordaban ese momento, Yolanda Andrade agregó que toda la situación fue bastante caótica: "Imagínate a estas dos... después de una operación de columna estas dos con el suero como la novia de Chucky por los pasillos: 'Voy a caminar, voy a hacer ejercicio'. Era una gran escena".

Ambas afortunadamente lograron recuperarse de la delicada cirugía, sin embargo, Montserrat no podía concluir el tema sin antes mandarle un atento mensaje a los hoteles, exigiéndoles que pongan camas duras para evitar lesiones en los huéspedes.

El hotel no solo debe estar bonito, la cama tiene que estar cómoda para dormir y descansar... no es bueno dormir en camas aguadas, es malo para la columna vertebral. Dejen de hacer eso".

Además, la guapa villana lucía mejor que nunca. Afortunadamente, pese a sus problemas de salud, la actriz luce radiante con un increíble cambio de look, que fue elogiado por todos los usuarios.

Bellísima, Sabine Moussier, además de talentosa".

Sabine es bellísima, no inventes".

Sabine Moussier bellísima. Una de mis actrices y personas favoritas".

Wow, hermosa Sabine, se ve mejor que nunca".

Para finalizar su visita, junto al actor Luis Gatica y la actriz Arleth Terán, la actriz se sinceró sobre un tema bastante delicado respecto a su vida personal.

Luego de causar revuelo al contar que tenía un "acosador", Sabine mostró su lado más vulnerable al confesar que por mucho tiempo sintió que no se merecía ser amada pues pensaba que si sus padres no la querían, nadie más la iba a querer "porque no se lo merecía".

Tuve cosas desde que nací que mi ser creyó que no era merecedora de afecto ni de mis padres ni de nadie pero después de eso empecé a abrir camino y a lograr lo que tanto había soñado. Iba muy bien y de repente pasan cosas en mi vida, me voy para atrás, me voy al hoyo y todavía le cavé más y para salir está dificilísimo", contó.

Finalmente, la actriz de 53 años contó que si pudiera cambiar en ese momento algo de lo que se daría permiso sería "permiso de ser feliz".

Fuente: Canal de YouTube de Unicable, UniNovelas y TlNovelas