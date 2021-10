Tras 20 años en Televisa, actriz se fue a TV Azteca y desapareció; regresa ¿desfigurada?

Ciudad de México.- La famosa actriz de telenovelas Ingrid Martz está lista para volver al trabajo luego de estar 'desaparecida' unos años para dedicarse a ser mamá, además de que dejó en shock por su apariencia ¿desfigurada?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La actriz, recordada por sus papeles en telenovelas de Televisa como Preciosa, El juego de la vida, Amor real, Rubí, Zacatillo, un lugar en tu corazón, La que no podía amar y Antes muerta que Lichita, dejó la televisora y se cambió a TV Azteca.

En el 2017, luego de perder su contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel, Martz protagonizó la telenovela 3 familias en el Ajusco junto al fallecido galán Rodrigo Mejía.

Aunque volvió a Televisa en 2019 para unos episodios de la serie Mi querida herencia, ese año se alejó de la actuación para dedicarse a ser mamá. Ahora, a casi tres años de su 'desaparición' de la pantalla chica, asegura que está en busca de un nuevo proyecto.

Actualmente, la actriz de 42 años luce guapísima y parece que no han pasado los años al verla, pues conserva su belleza intacta y sin cirugías, además de que pese a que se convirtió en mamá no hace mucho, presume una figura de infarto.

En entrevista con TVNotas, Ingrid contó que sí le gustaría estar de vuelta en los melodramas pero en un proyecto que signifique un reto para ella, asegurando que la actuación es algo que le apasiona desde niña.

Martz entró al CEA a estudiar en 1995 y recordó sus inicios.

Era 1997 y un día estaba en clases y me mandó a llamar Eugenio Cobo, me dijo que fuera a ver a Pedro Damián. Fui y me dijo que iba a hacer una telenovela llamada 'Preciosa', me dijo que si quería hacer casting y le dije que sí. Me mandó al foro donde estaban grabando 'Mi pequeña traviesa', la producción tenía una escena grabada que estaban ensayando en ese momento, quitaron a una de las actrices y me dieron un texto para probarme".