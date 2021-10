Adiós 'Hoy': En la ruina y sin dinero para comer, galán renuncia a Televisa ¿y llega a TV Azteca?

Ciudad de México.- Un famoso galán que se incorporó al programa Hoy hace unos meses renunció al matutino de Televisa debido a una fuerte razón: asegura que se quedó sin dinero y necesita un trabajo en el que pueda generar más ingresos para sobrevivir.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del galán y exfutbolista Silverio Rocchi, quien renunció al reality Las Estrellas Bailan en Hoy donde era pareja de baile de la actriz y conductora Sugey Ábrego, dejándola con el corazón roto pues ahora ella no tiene pareja.

El exportero anunció la mañana de este martes que dejará la competencia por problemas económicos, asegurando que se había quedado en la ruina y tiene que mantener a tres hijos pequeños, uno de ellos recién nacido.

Esta noticia le cayó como balde de agua fría a Sugey, pues luego de que él anunciara su decisión a la producción, la actriz se molestó bastante al ver su futuro incierto en la competencia: "Cada quién está con sus susceptibilidades y se nota", dijo Sugey.

Silverio luego se reunió con Sugey ya que se calmaron los ánimos y le explicó sus razones, además de prometerle que seguirá dándolo todo de sí hasta que tenga que irse, lo cual será muy pronto.

Silverio agregó que Sugey entendió muy bien su razón para irse: "Entendió mi razón por la que hago las cosas, creo que como yo hay muchísimas personas que no la han pasado bien. Tengo tres hijos, económicamente me ha costado un poco de trabajo".

Además, agregó que no tiene ni para pagar la renta ni para comer, pues se ha estado quedando con el actor Julio Camejo, quien le ha ayudado en estos momentos difíciles.

No he cumplido con la pensión alimenticia de mis hijos completa, la cual me impide verlos. Debo mi renta... he comido y cenado en casa de Julio Camejo, que es un gran amigo que me ha echado mucho la mano y sin embargo, ustedes me ven acá dando lo mejor de mí porque así es la vida".