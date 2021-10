¿De Televisa a prisión? Galilea Montijo abandonaría 'Hoy' con cortina de humo; tendría duro problema

Ciudad de México.- La mañana de ayer martes 19 de octubre la conductora Galilea Montijo de nueva cuenta generó preocupación a sus miles de admiradores y fans de Televisa pues volvió a ausentarse de la conducción del programa Hoy luego de revelar hace unos días que tiene algunos problemas de salud.

Pocas horas después, la influencer de los espectáculos 'Chamonic' aseguró que tenía información de que la tapatía nuevamente tuvo inconvenientes con su presión arterial y que además ahora tiene ataques de ansiedad.

Mediante su cuenta de Instagram, la especialista en la farándula también detalló que le han reportado que en realidad Galilea no estaría enferma y que estaría montando una cortina de humo pues podría estar en problemas con la justicia relacionado con el caso de su comadre, Inés Gómez Mont.

Me dicen y aseguran : QUE ESO DE QUE ESTÁ ENFERMA , ES UNA CORTINA DE HUMO para despistar a la prensa porque ya la están investigando y trae un PROBLEMA GRANDE y no es de salud... no tarda en explotar la bomba", aseguró.