Deprimido y en la miseria: Ex de actor de Televisa rompe en llanto; le suplicó esto antes de morir

Ciudad de México.- Tras la muerte del primer actor de Televisa Miguel Palmer, su hija Valeria Palmer reveló su última voluntad y la expareja del histrión, Edith Kleiman, rompió el silencio luego de que se le pidiera no acudir al funeral tras ser acusada de maltrato hacia él.

El actor, conocido por sus papeles en telenovelas como Marimar, El Maleficio y Los ricos también lloran, falleció este lunes a los 78 años de edad luego de sufrir dos infartos. Su hija Valeria contó cómo fueron sus últimos momentos con vida.

Fueron dos y ya al tercero no permitimos que hubiera reanimación, no tenía caso. El último respiro fue en mis brazos, entonces imagínate. Un momento muy especial para mí porque fue como cerrar un ciclo con un broche de oro entonces me brinda paz, seguridad y sé que donde está él está maravillosamente bien. Que ese cuerpo enfermo ya lo dejó".

La hija del histrión compartió que le hizo la promesa que cuando salieran del hospital lo iba a llevar a Acapulco, por lo que reveló que cumplirá su última voluntad y se lo llevará a ese puerto a esparcir sus cenizas en el mar.

Como se recordará, Miguel Palmer ingresó a un hospital de la CDMX en abril y seis meses después, falleció. Su hija lo encontró abandonado en su casa. Según dijo, estaba sedado, desorientado, con una severa desnutrición (habría perdido más de 15 kilos) y tenía secuelas de dos infartos cerebrales no atendidos.

La hija de Palmer señaló a su expareja, la también actriz Edith Kleiman, por presuntas negligencias contra la salud de su padre e interpuso una denuncia por supuesto delito de omisión de auxilio o de cuidado y tentativa de homicidio.

Tras ser acusada de haberlo "dejado morir", Kleiman negó haberlo abandonado e insistió en que era el mismo actor quien "se quería morir". Ahora, es ella quien da la cara a dos días del fallecimiento de Miguel Palmer.

Afectada por el deceso, Kleiman se dejó escuchar devastada durante la entrevista vía telefónica que brindó al programa de Imagen Televisión, De Primera Mano.

¿Qué le puedo decir?... ya oí la entrevista que le hicieron a la señora esa y si ella está muy contenta por esto pues yo estoy muy intranquila, yo tengo varios meses, casi 7 meses que no veía a Miguel porque me lo prohibió esta mujer y estoy sufriendo mucho más porque…, ¡hay por favor!, pregúntenme", dijo la actriz.

Edith recordó los últimos meses de vida del actor manifestando que había caído en una fuerte depresión y no tenía ganas de vivir, por lo que presuntamente le suplicaba que lo dejara pasar a mejor vida.

No me quería abrir. Me decía que lo dejara morir y que ya había hecho todo (...) estaba en pésimas condiciones, irreconocible, todo barbón, flaquísimo (...) Me decía: 'Vete por favor, yo me quiero morir".

Además, confesó cómo fue que despidió a su pareja sentimental a pesar de no acudir a su velorio.

Aquí con mi corazón, con todos los bonitos recuerdos que tengo y también los que no fueron tan buenos, porque uno hace remembranzas de todo lo que fue en la vida, pero recordando todo eso, los momentos buenos, los momentos malos", explicó.

Asimismo, reveló que cuando se enteró de la lamentable noticia no supo ni qué hacer, y pensó en no ir a despedirlo físicamente por el dolor de ver a su pareja sentimental en un ataúd.

No sabía yo de mí, entonces yo en primer lugar dije 'no me voy a presentar allá porque yo no quiero ver a Miguel en un féretro ni nada de eso', además el problema era cómo presentarme a ver al hombre que había amado y que tenía 7 meses en el hospital", comentó entre lágrimas.

Reveló que cuando quiso ir a verlo al hospital ya los guardias no la dejaron entrar. Finalmente, la artista manifestó que en cuanto pase su tristeza acudirá ante las autoridades pertinentes para cambiar los papeles de su voluntad anticipada porque el nombre de Palmer estaba en ellos.

En cuanto yo me reponga voy a cambiar mi voluntad anticipada para quitar el nombre del Miguel de ahí porque él era el que tenía la decisión y eso es lo que voy a hacer, porque yo de lo demás si sabía que estaba muy mal", concluyó.

