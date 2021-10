"Eres un don nadie": Integrantes de 'Hoy' protagonizan fuerte encontronazo en vivo: VIDEO

Ciudad de México.- De nueva cuenta dos famosos personajes del programa Hoy tuvieron una pelea al aire en plena transmisión de Televisa debido a que uno de ellos llamó "don nadie" al otro.

Los integrantes del matutino que están envueltos en esta nueva controversia con el reportero de espectáculos Sebastián Reséndiz y el concursante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy Nano Ilianovich.

Resulta que el día de ayer martes 19 de octubre se informó que el exintegrante de Guerreros 2020 sería la nueva pareja de baile de Ivonne Montero y esto hizo enfurecer a Shanik Berman, con quien había estado bailando en el casting.

Nano enfureció ante el fuerte comentario que hizo el reportero de Hoy en su contra y decidió responderle con un tajante mensaje:

Ya no le voy a decir nada, bendiciones para él... 'me dice quédate, te voy a defender' y de repente dice 'eres un don nadie', me parece que es muy fuerte" declaró.

Ya cuando estaba en el escenario de Las Estrellas Bailan en Hoy, el famoso luchador volvió a lanzar un fuerte recadito a Sebastián por faltarle el respeto con ese despectivo comentario al aire.

En Guerreros hacía más o menos lo mismo, lo que más me molestó es que Reséndiz yo ya estaba cansado y me dice 'quédate amigo, Shanik te va hacer un show' y de repente me dice 'es un don nadie', pero no me importa, yo sé quién soy", expresó Ilianovich.