"Estoy endeudado, desfalcado": Rix pagó fuerte indemnización por caso Nath Campos

Ciudad de México.- El youtuber Rix rompió el silencio sobre la batalla legal que enfrentó luego de ser acusado de violación equiparada en grado tentativa por la creadora de contenido, Nath Campos.

En la entrevista que concedió al canal Mafian TV, el influencer contó que para salir de la cárcel tuvo que desembolsar una fuerte cantidad de dinero para el pago de la reparación de daños.

Si bien no dio una cifra exacta, explicó que la parte defensora de Campos pidió un monto de siete cifras, no obstante, tras negociaciones se redujo a seis cifras.

Rix aseguró que quien ofreció el acuerdo fue el lado de la acusadora que le solicitó una indemnización superior a la que él podía cubrir. Sobre el proceso, el comunicador también esclareció la razón por la cual se declaró culpable del delito.

Yo me declaré culpable a cambio de lo que ellos me ofrecieron, que era la pena mínima. El ministerio público me quería dar 18 años ocho meses y me ofrecieron salir con tres años 20 días".

Luego de haber salido del Reclusorio Oriente el pasado 9 de septiembre, Ricardo González desenmascaró a sus excompañeros Juan Carlos Viana, mejor conocido como 'Juca', y Juan Pablo Zurita, también llamado 'Juanpa', quienes lo abandonaron cuando enfrentaba un grave obstáculo de vida.

No necesito demostrarle a nadie lo que hice y tampoco necesito darle explicaciones a alguien de algo que no le pertenece y quiero decir que 'Juca' y 'Juanpa' aunque me hayan dado la espalda, no fueron testigos, porque se supone que ellos iban, como ella cuenta, en el mismo Uber, pero no quisieron testificar, ¿por qué?, quien sabe, dándome la espalda".