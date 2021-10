¿Legarreta la vetó? Exintegrante de 'Hoy' destroza a Anette Cuburu al aire y destapa fuerte secreto

Ciudad de México.- El pleito que mantienen Andrea Legarreta y Anette Cuburu nuevamente está dando de qué hablar pues dos famosos conductores salieron a defender a la guapísima esposa de Erik Rubín y aseguraron que nunca han sabido que trate mal a una persona.

Como se sabe la expresentadora de Hoy originaria de Mexicali, Baja California, dijo hace unos meses porqué razón no se llevaba bien con Andy:

Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo, ella decide de quién ser amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad... La gente que no quiere ser mi amiga, no tiene por qué serlo, ni lo necesito", explicó