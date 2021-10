¡Llega a 'Hoy'! Tras 12 años, actriz renuncia a exclusividad en TV Azteca y vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante regresó al foro del programa Hoy este miércoles luego de haber estado durante 12 años en TV Azteca y haber decidido no renovar su exclusividad con ellos hace unos años.

Se trata de Mariana Ochoa, quien además de ser integrante de OV7, protagonizó varias telenovelas en el Ajusco como La hija del jardinero, Top Models y Amor sin condiciones.

Sin embargo, Mariana dejó la empresa en 2015 para irse a Televisa luego de decidir no renovar su contrato de exclusividad ya que señaló que hubo detalles que no fueron de su agrado.

Desde hace tiempo no estoy ahí, porque hubo cosas que no me agradaron, y decidí no renovar mi contrato desde 2006. Me ofrecieron un contrato, según el cual no podía hacer cine ni teatro (...) Es un hecho que retornaré a Televisa, y eso me tiene muy contenta", dijo entonces.