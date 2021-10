¿Lo hackearon? Tras burlas por apoyar la lucha contra el cáncer, Lalo Mora 'se lava las manos'

Ciudad de México.- El cantante Lalo Mora generó una fuerte controversia que se propició tras sus más recientes escándalos en los que se le involucra con fans con las que trató de propasarse; tras estos sucesos fue sumamente criticado por supuestamente pronunciarse en contra del cáncer de mama, el pasado martes 19 de octubre.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos ¿Destrozado? Lalo Mora rompe el silencio tras acosar a una fan: "Me siento muy apenado"

Espectáculos ¡Indignada! Maribel Guardia estalla contra Lalo Mora tras escándalo: "Me da mucha pena"

Por medio de una página de Facebook, que presuntamente pertenecería al artista, se habría cambiado la foto del perfil y se colocó una con un listón rosa, como apoyo al Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama.

Luego de que los usuarios estallaran en redes y comenzaran a lanzarle duros comentarios llamándolo "hipócrita" por no respetar a las mujeres, mientras que otros aprovecharon la situación para 'burlarse':

"Quien iba a pensar que aparte de cantar también hace mamografías", "El señor Lalo Mora no realiza tocamientos insanos a sus fans, lo que el realiza es una labor social para la detección oportuna de cáncer de seno", "Todo era un plan para crear conciencia", se leía en algunos comentarios.

Tras este revuelo, el cantante se pronunció en su cuenta oficial y salió a aclarar que él no es quien maneja esa página y que tampoco dio autorización al administrador de la misma.

Querida gente seguidora de la música de Lalo Mora , por este medio informamos que la página que ven en estas imágenes no la maneja nadie autorizado por Don Lalo Mora , está página fue creada por Reymundo Peña director de Mundo Records sin autorización de Don Lalo y debido a que el contenido que se publica en ella no está autorizado por Don Lalo, agradeceríamos la reporten ya que a pesar de que dice que está verificada no se hizo con el consentimiento del Sr. Lalo Mora ,la única página que realmente maneja la gente de Don Lalo y está autorizada por el es esta 'Lalo Mora El Rey de Mil Coronas' , de antemano muchas gracias", se lee.