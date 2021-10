¡Lo traicionó! Tras veto de Chapoy, Bigorra exhibe secreto de actor de Televisa en 'Hoy'

Ciudad de México.- La controversial conductora Raquel Bigorra, quien habría terminado vetada de TV Azteca luego de estar en Venga la Alegría, reveló tremendo secreto sobre un actor en el programa Hoy y dejó en shock a todos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, la polémica conductora tuvo un fuerte pleito con su excompadre Daniel Bisogno ya que él y Pati Chapoy la señalaron al aire en Ventaneando por presuntamente haber vendido notas sobre su divorcio y vida privada, razón por la cual terminó vetada del Ajusco.

Bigorra negó haber traicionado a su amigo, pese a ser señalada por varios famosos más de hacer lo mismo con ellos, como Atala Sarmiento, Ingrid Coronado, Tania Rincón y Poncho de Anda.

La cubana sorprendió hace unas semanas al unirse al programa Hoy de Televisa para bailar en la segunda temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, donde hace pareja con el actor cubano Francisco Gattorno.

Este miércoles en el matutino, luego de su presentación, Bigorra balconeó a su compañero ante los jueces cuando les preguntaron cuánto tiempo habían ensayado para su baile.

Ya que Gattorno reveló que "cuatro horas", Bigorra rápidamente lo desmintió y le 'metió la pata', pues dijo:

"¿A caso fue un reclamo Raquel?", le preguntó Galilea Montijo, mientras que Bigorra terminó de 'hundir' a su compañero asegurando que vivieron momentos de tensión al pensar que él estaba contagiado de Covid-19, por lo que casi no pudieron ensayar.

Gattorno permaneció callado y con la cabeza al piso mientras Raquel lo traicionaba y exponía lo que pasó a todo el público y al panel de jueces para justificar por qué no habían hecho mejor el baile. Finalmente, obtuvieron 20 puntos y críticas regulares de los jueces.

Por otro lado, otra famosa que no soporta a Bigorra es su compatriota Niurka, quien ha dejado claro que tienen una fuerte rivalidad, ya que no le cae bien la conductora.

En Sale el Sol, exhibieron que ambas coincidieron en el mismo evento y la 'Mujer escándalo' aprovechó para arremeter contra Raquel Bigorra al ser cuestionada sobre si la iba a saludar.

No, no creo que no saludemos porque no nos llevamos ni nos caemos bien pero no importa yo vengo concentrada para mi objetivo: apoyar a mi niña", dijo junto a su hija Romina Marcos.