¿Luto en la dinastía? Nieta de Vicente Fernández deja helados con fuerte noticia sobre su salud

Ciudad de México.- La nieta de Vicente Fernández, Camila Fernández, rompió el silencio sobre su salud y dio una importante noticia sobre su abuelo, quien está internado desde principios de agosto luego de sufrir una caída en su habitación en el rancho 'Los Tres Potrillos'.

La salud del cantante de 81 años, quien lleva meses luchando por su vida en el hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco, ha causado bastante preocupación luego de que se reportara que su salud se había agravado.

El intérprete permanece grave pero estable, según doctores, luego de serle detectado el síndrome de Guillian-Barré, mismo que le impide moverse y hablar. Aún tiene dificultad para respirar por sí solo.

A pesar de que Vicente Jr. ha salido a desmentir que su padre esté muy delicado y casi al borde de la muerte, ahora es Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, quien confirma que su abuelo sigue mejorando.

En entrevista con el periodista Javier Poza, la joven cantante se mostró positiva al hablar del 'Charro de Huentitán' y dio una importante noticia:

Asimismo, confesó que tuvo la oportunidad de visitar al intérprete de Estos Celos en el nosocomio donde está internado desde el pasado 6 de agosto.

Fíjate que yo me quedé en que nada más lo podíamos visitar con papás, o sea, si tu ibas en terapia intensiva es nada más de dos personas, entonces nos turnábamos entre hermanos, de 'hoy voy a ir yo con mi papá', y luego nos dijeron que ya no fuéramos por el coronavirus, porque había muchísima prensa, era toda la redonda del hospital, la verdad fue muy difícil ir y (...) mi última visita fue con mi papá, estuvo emocionante, pero ya después no me autorizaron más”, relató.