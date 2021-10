¡Nuevo romance en TV Azteca! Captan a guapa conductora muy amorosa con famoso torero

Ciudad de México.- La conductora y periodista Carolina Rocha Menocal, fue captada muy amorosa junto al torero Xavier Ocampo, con quien incluso se dio algunos besos, hecho que confirma que ambos mantienen un tórrido romance.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Las imágenes fueron tomadas y difundidas por la revista TV Notas al término de un reciente espectáculo ofrecido en el teatro de la Ciudad de México. En ellas se ve la estrella de TV Azteca y al torero caminar tomados de la mano.

Tras esto, el hombre de 41 años fue abordado por periodistas, quienes le preguntaron si ya es pareja de la mujer 40, y aunque se mostró indispuesto a hablar de su vida privada, terminó diciendo que lo que se ve, no se pregunta.

Con todo respeto, les comento pues, que no hay mucho que decir al respecto, la verdad es que no soy de las personas que le guste ventilar su vida privada. Lo que se ve es lo que hay, perdón por no hablar más, pero quizás más adelante, gracias". señaló