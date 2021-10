Poncho de Nigris podría ir a prisión por supuesta estafa; presunta víctima rompe el silencio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La felicidad tras anunciar la espera de su próximo bebé, a quien llamarán Antonio, podría verse empañada por una presunta denuncia en contra de Poncho De Nigris.

A través del programa Chisme no Like, un presunto cliente del famoso, quien prefirió mantenerse en el anonimato, reveló que el también actor lo habría estafado.

De Nigris es dueño de un local de eventos llamado 'Tikitos', el cual debido a la pandemia se vio en la penosa necesidad de cerrar, situación que provocaría la molestia de algunos clientes quienes ya tenían apartada alguna fecha para realizar un evento en ese lugar.

Tras recibir una notificación en la que el salón se disculpaba por la cancelación del evento y comprometerse a regresar el dinero del anticipo y luego obtener una nula respuesta, el supuesto cliente decidió revelar la verdad y mostrar capturas de pantalla en las que Poncho de Nigris se negaría a regresar el dinero.

De enganche te pedían dos mil pesos, tenía que pagar antes de marzo el total del evento porque si no tu puesto se puede ocupar y resulta que ahí me llegó el anuncio 'Se cerró el salón, ya no hay evento, esperen reembolso'. Rápido me comunico al salón y me dicen 'Hay que esperar a la fecha que nos de gerencia', perfecto", declaró.

La captura de pantalla, presentada por la fuente como evidencia, corresponde a una conversación en la aplicación WhatsApp en la que el cliente exige la devolución del dinero, sin embargo, tan solo obtiene respuesta a través de un mensaje automatizado.

Gracias por comunicarte a Tikitikos Party, te recordamos que nuestros horarios son de lunes a viernes de 11:00 am a 6:00 pm. En breve nos comunicamos contigo… Ten en cuenta que no podemos recibir mensajes de audio o video", dice el mensaje de 'bot'.

Sin embargo, por más que insistió con diversas frases, el denunciante asegura no haber obtenido éxito y no hasta el momento De Nigris no le ha dado respuesta.

"¿Dime con quién hablo?", "¿Qué pasa con mi reembolso?", "¿Reembolso?", "Reembolso", "Mi reembolso", son algunos de los mensajes que se pueden leer por parte del usuario, en distintos días.

Hasta este día, el influencer no se ha manifestado para dar una explicación a los clientes de su negocio, sin embargo, estos aseguran sentir indignación al ver que él y su esposa Marcela Mistral se la pasan despilfarrando su dinero y no dan la cara a este problema.

