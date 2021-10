"Sufrí trastornos alimenticios": Vanessa Guzmán revela dura experiencia de los concursos de belleza

Ciudad de México.- Vanessa Guzmán contó una dura verdad de su pasado en el que desfilaba sobre los escenarios de concursos de belleza. Los altos estándares la habrían orillado a adoptar prácticas perjudiciales para su salud.

La actriz reveló que sufrió de trastorno alimenticio un par de años en los que le obsesionaban los números que veía reflejados en la báscula, por lo cual empezó a restringir las comidas y bebidas que consumía.

Yo sufrí de trastornos alimenticios pero porque yo me hice esa historia, por tener un referente que a mí no me lo impusieron, sino por decir: 'Bueno, entonces yo también quiero'. De repente empiezas a sentir que el cuerpo cambia, estás en otra ciudad, y uno es el que empieza a hacer esas tonterías. Ahí es donde empieza el problema, fueron un par de años, tampoco fue mucho tiempo".