Tras 'desfigurarse' y acabar en manicomio, exhiben secreto de desaparecida actriz de Televisa

Ciudad de México.- La guapa y talentosa actriz Chantal Andere, quien estrenará proyecto en Telemundo la próxima semana, destapó un secreto sobre una famosa excolega de Televisa, quien lleva 13 años desaparecida del medio artístico.

Se trata de Adela Noriega, quien tras participar en la telenovela Fuego en la sangre en 2008, una de las protagonistas más famosas de la televisión desapareció de manera repentina y nada se ha sabido de su paradero desde entonces, pues vive bajo total hermetismo.

Chantal Andere, quien interpreta a la villana 'Leticia Sanz' en su regreso a la pantalla chica con el proyecto Parientes a la Fuerza, a estrenarse el próximo 26 de octubre en Telemundo, soltó tremendo secreto de Adela.

Durante la alfombra roja de su nueva telenovela, la hija de la primera actriz Jacqueline Andere se dijo muy feliz de volver a la TV y causó polémica al hablar de Adela, quien fue su amiga durante años.

Ambas compartieron créditos en las telenovelas Dulce Desafío (1989) y Amor Real (2003), las cuales fue un éxito rotundo en la televisora de San Ángel.

Aunque Chantal ya había revelado el año pasado que sostuvo una llamada telefónica con Adela hace varios años, compartió que en vez de preguntarle dónde estaba y qué hacía, "compartimos anécdotas y hablamos de nuestras familias".

Ella me llamó, porque mi celular es el mismo desde hace como 19 años, entonces me llamó y estuvimos platicando un rato (...) En las dos novelas que hice con Adela tuvimos siempre una gran relación, nos llevábamos muy bien, nos queríamos mucho; digo nos queríamos porque no nos hemos visto después de esa novela, hace 15 o 16 años".